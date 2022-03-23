Все йде до того, що Пауло Дибала влітку покине туринський клуб на правах вільного агента. Замість аргентинця Ювентус розглядає варіант із трансфером Мохамеда Салаха.

Єгиптянин, який забив 153 голи за неповних 5 сезонів у Ліверпулі, не може узгодити новий контракт із мерсисайдцями. Чинна угода завершується влітку 2023-го, і все частіше лунають розмови про можливий відхід 29-річного нападника.

Ювентус бачить у ньому ідеальне доповнення атаки. У Турині не проти сформувати тріо Салах-К'єза-Влаховіч. "Стара синьйора" вже з'ясовувала ситуацію щодо можливого трансферу єгиптянина, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Салах має досвід виступів у Серії А. Раніше він успішно захищав кольори Фіорентини та Роми, з якої і перебрався в Ліверпуль влітку 2017-го за 42 млн євро.

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