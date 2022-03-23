Все идет к тому, что Пауло Дибала летом покинет туринский клуб на правах свободного агента. Вместо аргентинца Ювентус рассматривает вариант с трансфером Мохамеда Салаха.

Египтянин, забивший 153 гола за неполных 5 сезонов в Ливерпуле, не может согласовать новый контракт с мерсисайдцами. Действующее соглашение истекает летом 2023-го, и все чаще раздаются разговоры о возможном уходе 29-летнего нападающего.

Ювентус видит на нем идеальное дополнение атаки. В Турине не прочь сформировать трио Салах-Кьеза-Влахович. "Старая синьора" уже выясняла ситуацию о возможном трансфере египтянина, сообщает Gazzetta dello Sport.

Напомним, у Салаха есть опыт выступлений в Серии А. Ранее он успешно защищал цвета Фиорентины и Ромы, из которой и перебрался в Ливерпуль летом 2017-го за 42 млн евро.

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