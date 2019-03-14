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Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"

20:00 211 Читать на русском
Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"
Дуглас Коста та Кріштіану Роналду відзначились жестами в матчі Ювентус – Атлетіко

Дуглас Коста пропустив матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко через травму, але не змарнував нагоди потролити головного тренера мадридців Дієго Сімеоне.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Колишній вінгер донецького Шахтаря та мюнхенської Баварії став одним із кількох гравців Ювентуса, хто відповів на не дуже пристойний жест, який аргентинський наставник показав у першій грі в Мадриді. Сімеоне похизувався своїми яйцями, зізнавшись, що мав на увазі характер. Дієго оштрафували на 20 тисяч євро, але УЄФА не став дискваліфіковувати його.

Кріштіану Роналду після вирішального матчу в Турині відповів своїм жестом на межі фолу, а його тролінг підтримали інші легіонери Юве.

"Світ футболу – твій". Роналду показав Сімеоне, в кого "великі яйця", й отримав чуттєве послання від Джорджини у сльозах

Екс-півзахисник Ліверпуля Емре Джан зробив це ще на полі.

Приклад Роналду наслідував також боснійський хавбек Міралем П'яніч.

А ось як шаленіла трибуна із гравцями Ювентуса, які не могли взяти участь у битві. Дуглас Коста, обернувшись до лави запасних Атлетіко, продемонстрував Сімеоне свій знущальний жест. Барцальї, Куадрадо і компанія долучились до тролінгу. Схоже, жест Сімеоне неабияк мотивував Ювентус на камбек.

Сімеоне прокоментував тролінг Роналду на його адресу

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