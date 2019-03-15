Ювентус – Атлетіко: другий гол Роналду міг бути зафіксований помилково – відео, яке доводить, що м'яч не перетнув лінію

Один із забитих м'ячів форварда "б'янконері" Кріштіану Роналду у ворота Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів міг бути забитий несправедливо.

У мережі з'явилося відео, яке ставить під сумнів другий гол Кріштіану Роналду у ворота Атлетіко в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Головний арбітр зустрічі Бйорн Кюйперс отримав сповіщення на годинник про те, що м'яч перетнув лінію воріт, однак з'явилася теорія, що "шкіряний" не перетнув лінію воріт Облака. Зокрема, лінія була занадто тонка, а м'яч був менший за стандартні розміри під час відеоповтору епізоду від УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус за сумою двох поєдинків переміг Атлетіко 3:2 та вийшов до чвертьфіналу розіграшу Ліги чемпіонів. Головним героєм матчу-відповіді став Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик.

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