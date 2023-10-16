Даніло достроково повернувся з розташування збірної Бразилії в Ювентус. Як інформує Gazzetta dello Sport, у матчі з Венесуелою капітан "Старої синьйори" отримав травму і вибув на 20 днів. У клініці J Medical лікарі Ювентуса діагностували бразильцеві пошкодження двоголового м'яза лівого стегна.

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Таким чином, захисник пропустить не тільки наступний матч на Сан-Сіро проти Мілана, а й зустрічі з Вероною і Фіорентиною. Мета Даніло – відновитися до гри з Кальярі до міжнародної паузи у листопаді.

У Аллегрі залишилося три доступні центральні захисники: Бремер, Гатті та Ругані. За підсумками 8 турів Серії А Ювентус посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

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