Данило досрочно вернулся из расположения сборной Бразилии в Ювентус. Как информирует Gazzetta dello Sport, в матче с Венесуэлой капитан "Старой синьоры" получил травму и выбыл на 20 дней. В клинике J Medical врачи Ювентуса диагностировали бразильцу повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

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Таким образом, защитник пропустит не только следующий матч на Сан-Сиро против Милана, но и встречи с Вероной и Фиорентиной. Цель Данило – восстановиться к игре с Кальяри до ноябрьской международной паузы.

У Аллегри осталось три доступных центральных защитника: Бремер, Гатти и Ругани. По итогам 8 туров Серии А Ювентус занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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