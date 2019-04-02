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Ювентус залишився без 9-ти основних гравців перед поєдинком проти Кальярі

13:50 1562 Читать на русском
Ювентус залишився без 9-ти основних гравців перед поєдинком проти Кальярі

У таборі туринського Ювентуса серйозні кадрові проблеми.

 

Головний наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі потрапив у скрутне становище перед матчем 30-го туру Серії А проти Кальярі.

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Справа в тому, що одразу 9 гравців основи "Старої синьйори" поза заявкою, а саме: воротар Маттіа Перін, захисники Андреа Барцальї і Леонардо Спінаццола, півзахисники Самі Хедіра і Хуан Куадрадо та нападники Маріо Манджукіч, Пауло Дибала, Дуглас Коста і Кріштіану Роналду, повідомляє Football Italia.

Такий брак кадрів спонукав Аллегрі довикликати одразу трьох гравців з молодіжної команди.

Після 29-ти турів Серії А Ювентус залишається одноосібним лідером чемпіонату, відірвавшись від Наполі на 15 очок.

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Теги
Італія Кальярі - Ювентус Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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