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Ювентус остался без 9-ти основных игроков перед поединком против Кальяри

13:50 135 Читати українською
Ювентус остался без 9-ти основных игроков перед поединком против Кальяри
Массимилиано Аллегри / Фото AP

В лагере туринского Ювентуса серьезные кадровые проблемы.

 

Главный наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри попал в затруднительное положение перед матчем 30-го тура Серии А против Кальяри.

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Дело в том, что сразу 9 игроков основы "Старой синьоры" вне заявки, а именно: вратарь Маттиа Перин, защитники Андреа Барцальи и Леонардо Спинаццола, полузащитники Сами Хедира и Хуан Куадрадо и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

Такой недостаток кадров заставил Аллегри вызвать сразу трех игроков из молодежной команды.

После 29-ти туров Серии А Ювентус остается единоличным лидером чемпионата, оторвавшись от Наполи на 15 очков.

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Теги
Италия Кальяри - Ювентус Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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