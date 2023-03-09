Гульєльмо Вікаріо, Марко Карнесеккі та Джанлуїджі Доннарумма можуть замінити Войцеха Щенсни у воротах Ювентуса наступного сезону.

Воротар Ювентуса Войцех Щенсни може покинути клуб після закінчення сезону. Як інформує Gazzeta dello Sport, "стара синьйора" вже розпочала пошуки нового воротаря.

Ювентус покарав Кіна за безглузде вилучення в матчі з Ромою – нападник зіграв лише 40 секунд

Повідомляється, що в короткому списку можливих наступників польського голкіпера фігурують три прізвища. Фаворитом вважається воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо, але Ювентусу доведеться поборотися за нього і виграти конкуренцію у Роми, Наполі і Баварії.

Іншими кандидатами на заміну Щенсни є Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ і Марко Карнесеккі з Аталанти. Останній виступає в нинішньому сезоні у складі Кремонезе на правах оренди.

Контракт Щенсни з Ювентусом розрахований до літа 2024 року.

Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд