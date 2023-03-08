Мойзе Кін отримав другий штраф – вже від Ювентуса. З його місячної зарплати віднімуть 5%.

Після того як Ліга Серії А оштрафувала Кіна на 10 тисяч євро, подібним чином покарати гравця вирішив і сам Ювентус. Як інформує Calciomercato, туринський клуб оштрафував форварда на 5% від місячної зарплати (брудними). Це приблизно 20 тисяч євро.

Кін отримав серйозне покарання за вилучення через 40 секунд після виходу на заміну

У матчі 25-го туру Серії А з Ромою Кін вийшов на заміну, і через 40 секунд заробив пряму червону картку за агресивну поведінку проти захисника Джанлуки Манчіні. Ювентус поступився Ромі з рахунком 0:1, а Кін пропустить матчі із Сампдорією та Інтером через дискваліфікацію.

Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд