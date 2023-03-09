Гульельмо Викарио, Марко Карнесекки и Джанлуиджи Доннарума могут заменить Войцеха Щенсны в воротах Ювентуса в следующем сезоне.

Вратарь Ювентуса Войцех Щенсны может покинуть клуб по окончании сезона. Как информирует Gazzeta dello Sport, "старая синьора" уже приступила к поискам нового вратаря.

Ювентус наказал Кина за дурацкое удаление в матче с Ромой – нападающий сыграл лишь 40 секунд

Сообщается, что в коротком списке возможных сменщиков польского голкипера фигурируют три фамилии. Фаворитом считается вратарь Эмполи Гульельмо Викарио, но Ювентусу придётся побороться за него и выиграть конкуренцию у Ромы, Наполи и Баварии.

Другими кандидатами на замену Щенсны являются Джанлуиджи Доннарума из ПСЖ и Марко Карнесекки из Аталанты. Последний выступает в нынешнем сезоне за Кремонезе на правах аренды.

Контракт Щенсны с Ювентусом рассчитан до лета 2024 года.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд