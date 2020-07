Ювентус – Лацио: Роналду бьёт рекорд Шевы и вместе с Иммобиле входит в историю, Дибала – крутой, а Саррибол – не очень

Вряд ли кто-то сомневается, что при отрыве в пять очков за четыре тура до конца сезона Ювентус потеряет чемпионство, но если кто-то и верил в восстановление интриги, то связывал её с матчем туринцев против Лацио. Римляне в домашней встрече разбили "Старую синьору" со счётом 3:1, а затем с таким же счётом ещё и Кубок отобрали, однако сейчас они явно сдали позиции – в последних четырёх поединках "орлы" не одержали ни одной победы. Впрочем, они были явно заряжены на Юве.

Перед самым началом игры Маурицио Сарри внёс изменения в состав, сняв с основы Игуаина и бросив в бой Дибалу. Старт поединка оказался весёлым. Ювентус сразу захватил инициативу и территорию, хотя первый момент создали гости – это Кайседо на 6-й минуте пробил с левого угла вратарской, попав в ногу Бонуччи. Туринцы ответили выстрелом Роналду на 9-й с правого края штрафной мимо дальней штанги и забросом де Лигта на голову Сандро на 11-й – Алекс попал в каркас! Лацио огрызнулся дальним ударом Катальди после скидки Милинковича-Савича на 17-й – рикошет отыграл Щенсны, но мяч прошел мимо ворот. После этого команды взяли некоторую паузу в обострении, однако инициатива оставалась полностью за Юве.

Опять создавать моменты команды начали только в последней трети первого тайма. Так, на 30-й минуте после хорошей комбинации Рэмзи подал на Роналду под замыкание в пустые ворота, но Криш немного не дотянулся до мяча; на 33-й мощный выстрел Рабьо с дистанции пришёлся в защитника, а на 36-й Адриен протащил мяч на левый край штрафной и нанёс сильный удар – Стракоша спас Лацио. После этого Роналду пробивал головой с углового мимо дальнего угла. Наказание за расточительность могло прийти на 43-й минуте, когда Иммобиле завершил контратаку ударом метров с 17-ти – точно в штангу! В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Лацио выдержал первый тайм, но посыпался с началом второго. Уже на 47-й минуте Стракоша парировал удар головой в исполнении Дибалы, а Лаццари ​​после добивания Роналду выносил мяч с линии ворот. На 50-й Роналду выстрелил из-за пределов штрафной, попав в руку Бастуша и заработав стандарт. Впрочем, потом арбитр Даниэле Орсато пересмотрел повтор и назначил пенальти, который КР7 реализовал не без проблем – 1:0! Сразу же Ювентусу удалось и добить Лацио: на 53-й минуте Дибала и Роналду в полном одиночестве пробежали через половину поля римлян, и в завершении эпизода Пауло покатил на Криша – 2:0.

После ряда замен Ювентус продолжил давление. Особенно свирепствовал Роналду, который только что обошел Иммобиле в гонке бомбардиров: на 62-й минуте он направил верховой мяч в руки Стракоше, а на 65-й после классного прорыва Дибалы португалец замкнул навес ударом головой – перекладина спасла Лацио от погрома! Симоне Индзаги сразу же бросил в бой Кайседо и Вавро, но на 72-й минуте у ворот "орлов" произошел новый момент – это Дибала ворвался на правый край штрафной и выстрелил низом, заставив Стракошу исполнять сейв. Тогда Индзаги добавил к атаке Андре Андерсона.

Постепенно Лацио начал оживать. Так, уже на 78-й минуте Андерсон, который только появился на поле, обокрал Куадрадо на фланге и мощно пробил из пределов штрафной, заработав угловой – подачу с него замыкал Милинкович-Савич, воспользовавшись ошибкой Щенсны на выходе. Мяч пролетел над перекладиной. Кроме этого, римляне несколько раз выбегали в перспективные контратаки, в то время как туринцы откровенно начали нервничать. В конце концов, недопонимание между Щенсны и Бонуччи на 82-й минуте привело к фолу Леонардо против Иммобиле у своих ворот – пенальти! Чиро уверенно его реализовал. 2:1.

Последние минуты оказались очень сложными для Ювентуса. Лацио откровенно захватил инициативу и не вылезал из половины поля соперника – моментов это не добавляло, но сама ситуация выглядела тревожно, учитывая скользкий счёт. На 90-й минуте это могло вылиться в шедевральный гол Милинковича-Савича со штрафного, однако Щенсны в блестящем прыжке вытащил мяч из ближней девятки. Развить своё преимущество в забитый мяч "орлы" не смогли и в пять компенсированных минут, поэтому финальный свисток зафиксировал непростую победу "Старой синьойры".

Таким образом, Ювентус набрал 80 очков, оторвавшись от второго Интера на восемь очков за четыре тура до конца чемпионата. Лацио, имея в активе 69 зачётных баллов, остаётся четвертым.

Исторический матч Роналду

Криштиану провел, возможно, свой лучший поединок за Ювентус и один из лучших матчей за всю свою карьеру вообще, своим дублем побив целый вагон рекордов. Впрочем, прежде чем перейти к их перечню, стоит отметить полную справедливость его голевого перформанса – Роналду нанёс аж 11 ударов по воротам (рекорд за карьеру в Турине), четыре раза попав в створ и однажды попав в штангу. Именно Криштиану своим выстрелом в Бастуша заработал пенальти и именно Криштиану загнал Луиса Фелипе под отбор Дибалы, который привёл к выходу 2-в-1 против Стракоши перед вторым забитым мячом. Суммарный xG легендарного нападающего впечатляет – 3,27! При том, что все партнёры за 8 ударов наиграли на 0,44 ожидаемых гола.

Кроме того, Роналду дважды обыграл соперника на дриблинге (с двух попыток), отдал 34 точных паса из 37 в целом и выиграл девять из десяти единоборств – 5/6 на земле и 4/4 в воздухе. Криштиану просто разорвал Лацио, выглядя легко, воздушно и убийственно эффективно.

Теперь в активе Роналду 30 голов в Серии А в текущем сезоне и 50 голов в чемпионате в целом. Насколько это много? Кажется, что не очень, ведь это норма для Криша – он забивал столько и в Италии, и в Испании, но на самом деле ни один другой игрок в футбольной истории не забивал по 50+ голов сразу в трёх этих чемпионатах. Для Ювентуса рекорд ещё более впечатляющий – Роналду стал лишь третьим футболистом "бьянконери" в истории, который провёл 30 голов в одном сезоне Серии А. До этого такой результативностью могли похвастаться только Феличе Борель в сезоне 1933/34 и Йон Хансен (1950/51).

Также Роналду побил рекорд нашего Андрея Шевченко, быстрее других забив 50 голов в Серии А – нынешний тренер сборной Украины положил их за 68 матчей, а португальцу хватило 61-го. Это лучший результат, начиная с сезона 1994/95.

Стоит отметить и фантастическую эффективность Роналду с пенальти – Криштиану реализовал 12 из 12 ударов в чемпионате, что является лучшим показателем в сезоне среди всех топ-5 лиг. Столько же забил Иммобиле, однако Чиро ещё и однажды ошибся.

И все эти достижения Роналду демонстрирует в 35 лет. 35, Карл! В 35 лет даже легендарные футболисты уходят на пенсию или едут доигрывать в Китай или МЛС, а Криштиану умудряется не просто быть в прайме, но и проводить один из лучших матчей в карьере. Да, португальца выводят на рекорды и дают ему забивать с пенальти, которыми арбитры щедро снабжают Ювентус, но, во-первых, это отговорки для бедных, а во-вторых – в истории останется только цифра голов и имя Криштиану Роналду. Да и во все времена топ-форвардам подыгрывали в деле взятия рекордов, а то, что Роналду их приобретает не благодаря судьям или голам в пустые ворота, говорит вся его карьера.

КР7 – гений, и нужно наслаждаться его игрой в эту золотую осень португальца. Вероятно, для поколения, которое выросло но его противостоянии с Месси, лучших нападающих в футболе уже не появится.

Пенальтист Иммобиле не отстаёт

Посоревноваться с любовью Роналду к пенальти может только Иммобиле, который идёт на равных с португальцем по результативности в текущем сезоне. Чиро в матче против Ювентуса отличился 12-м "одиннадцатиметровым" с 13-ти в этом чемпионате, став одним из двух лучших пенальтистов европейского сезона – последний раз такой же показатель точных ударов в Серии А демонстрировал Джузеппе Синьори в сезоне 1995/96.

Since Serie A resumed:



Cristiano Ronaldo: 9 goals in 8 games

Ciro Immobile: 3 goals in 7 games



Neck-and-neck on 30 each pic.twitter.com/bDOQs7cN4j