Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни не допоможе команді в першому матчі нового сезону.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що Щенсни травмував довгий привідний м'яз лівого стегна.

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Термін відновлення становить 20 днів. Поляк точно не зможе зіграти у 1-му турі Серії А проти Сассуоло, який відбудеться 15 серпня.

Додамо, що Щенсни в минулому сезоні провів 40 поєдинків за Ювентус, в яких пропустив 39 голів та зберіг ворота на замку в 15 матчах.

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