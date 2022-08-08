Манчестер Юнайтед екстрено намагається підсилитися хавбеком збірної Франції
"Червоні дияволи" після провального старту АПЛ шукають варіанти термінового покращення складу.
Манчестер Юнайтед працює над трансфером Адріена Рабйо, повідомляє The Athletic. Наразі клуб вирішує: чекати розв'язки в переговорах з Френкі де Йонгом чи активно торгувати француза.
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Ерік Тен Хаг стартував у чемпіонаті з домашньої поразки Брайтону та пересвідчився, що півзахист команди потребує термінового підсилення. Влітку "дияволи" втратили вільними агентами Погба та Матіча.
У Рабйо контракт з Ювентусом ще на сезон, однак туринці готові вислухати пропозиції щодо хавбека, якого підписали три роки тому безкоштовно. Адріен не реалізував свій потенціал в Італії, а після приходу Погба його перспективи погіршаться.