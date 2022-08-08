Манчестер Юнайтед працює над трансфером Адріена Рабйо, повідомляє The Athletic. Наразі клуб вирішує: чекати розв'язки в переговорах з Френкі де Йонгом чи активно торгувати француза.

Манчестер Юнайтед вперше в історії програв Брайтону вдома – Роналду не врятував провальний дебют Тен Хага в АПЛ

Ерік Тен Хаг стартував у чемпіонаті з домашньої поразки Брайтону та пересвідчився, що півзахист команди потребує термінового підсилення. Влітку "дияволи" втратили вільними агентами Погба та Матіча.

У Рабйо контракт з Ювентусом ще на сезон, однак туринці готові вислухати пропозиції щодо хавбека, якого підписали три роки тому безкоштовно. Адріен не реалізував свій потенціал в Італії, а після приходу Погба його перспективи погіршаться.