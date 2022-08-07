Ерлінг Холанд красиво дебютував у чемпіонаті Англії. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 18:00. Команда Гвардіоли традиційно домінує у володінні на старті. Однак саме Вест Хем створює моменти. Канселу видає незрозумілий поперечний пас перед своїм штрафним. Бовен після кількох повітряних дуелей у воротарському розстрілює метрів з 5 – відчайдушний блок. Форналс подав, Антоніо непогано пристрілювався, снаряд полетів над поперечиною. Понад 80% часу катає Манчестер Сіті м'яч. Проте відбувається це все переважно в центрі та на своїй половині. Остерігаються різких лондонців чинні чемпіони.

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Канселу, який з відходом Зінченка та провалом трансферу Кукурельї залишився без альтернативи на лівому фланзі оборони, блискуче протягнув м'яч зі своєї половини, обійшовши кількох суперників. Португальський фулбек відкинув у центр, Де Брюйне, який міг і перевести праворуч на Фодена, пристрілявся поруч зі стійкою. Фактор Холанда ледь не спрацював на 20 хвилині. Канселу далеко не вперше змістився у центр, зібрав біля себе 3 суперників і віддав на вільного у штрафний. Фоден м'яко подав, норвезький дебютант мінімально не дотягнувся. А міг Ерлінг уже розстрілювати ворота.

Erling Haaland has now scored 2+ goals on his Bundesliga, UCL and Premier League debuts.



vs Augsburg (Bund)

vs. Genk (UCL)

vs. West Ham (PL)



One more to make it a hat-trick of hat-tricks. pic.twitter.com/CBjg9UIGHD — Squawka News (@SquawkaNews) August 7, 2022

На Лондон Стедіум 31 градус температури, а Сіті вже майже у 8 разів переважає за кількістю точних передач у першій половині стартового тайму. Холанд врізався у Фабіанскі, який сам же і налетів на голеадора. Ледь оклигав 37-річний польський голкіпер, але все ж потребує заміни. Де Брюйне забив на 27 хвилині, однак гол не зарахували через відвертий офсайд. Гріліш пройшов, Холанд віддав на Гюндогана, а Ілкай випередив події та останнього захисника суперника, тому асист німця скасовано.

Гюндоган віддав у розріз, Холанд спокійно змусив Ареола сфолити на собі. Норвежець без проблем реалізував пенальті. Далі у гру настало досить велике затишшя. Сіті майстерно присипляв гру і фанатів, аж доки це не перейшло на самих гостей. Гюндоган недбало віддав пас перед своїм штрафним. Райс пробивав на підбиранні – близько, але занадто сильно. Канселу вирізав діагональ на Фодена, той продовжив ще далі. Де Брюйне прострілив з правого флангу, а Гюндогану завадив розстріляти ворота Холанд.

Останній, втім, незабаром оформив дубль. Дуже проста контратака. Родрі на КДБ, той у розріз. Ерлінг спокійно розібрався з воротарем. Гріліш накидає у воротарський. Холанду для хет-трику треба попрацювати над грою у повітрі. Новачок атаки Вест Хема Скамакка краще пробив головою (Едерсон потягнув), однак там величенький офсайд був. Холанд починає з вершини таблиці снайперів ( також 2 голи у Мітровіча та Гросса). Ман Сіті поступається лише Тоттенхему на вершині АПЛ.

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Після такого матчу норвезька гольова машина була дуже незадоволена собою. По-перше, порушив традицію хет-триків у дебютних матчах Ліги чемпіонів і Бундесліги. Холанд навіть кумедно вилаявся у прямому ефірі, за що отримав на горіхи від англійського журналіста. Ерлінг не до кінця жартома після матчу заявив, що минуло вже 30 хвилин з моменту його останнього забитого м'яча в АПЛ, тож потрібно продовжувати працювати. Ідеальний снайпер для Гвардіоли, який не любить зупинятися у своїх гольових шоу. Так, сьогодні Манчестер Сіті досить довго заповільнював гру. Але дуже схоже, що Пеп просто побоювався повторення перестрілки 2:2 на цьому ж стадіоні, що ледь не коштувала чемпіонства в минулому сезоні.

“It’s a bit shit.”



“Shit, sorry.”



Petition to make Erling Haaland do post match interviews every week pic.twitter.com/yCyrstlHUQ — FootballJOE (@FootballJOE) August 7, 2022

Мети було досягнуто з безжальністю: 36 дотиків у чужому штрафному проти 9 суперника, реалізували обидва свої удари у площину воріт, а Вест Хем змусив Едерсона попрацювати лише раз після години гри. Манчестерці видали найкращий показник очікуваних голів у 1 турі (1,98), а менше за них дозволив опонентам хіба що Ньюкасл (0,29 xGA). Холанд забив своїм першим ударом в АПЛ. Цей інстинкт хижака передався усій команді. Ерлінг відповідальний ще за 2 втрачені супершанси (усі стовідсоткові моменти матчу – його!), але тут уже клята гра головою, яка все ніяк не дається. Та чи можна нарікати на норвежця, якщо показник очікуваних голів у його моментах сумарно становить 1,7 xG? Реалізація більш ніж на пристойному рівні. Це вже не кажучи, що сам заробив ще й пенальті та лише двічі помилився при передачах.

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