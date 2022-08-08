Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны не поможет команде в первом матче нового сезона.

Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что Щенсны травмировал длинную приводящую мышцу левого бедра.

Манчестер Юнайтед экстренно пытается усилиться хавбеком сборной Франции

Срок восстановления составляет 20 дней. Поляк точно не сможет сыграть в 1 туре Серии А против Сассуоло, который состоится 15 августа.

Добавим, что Щенсны в прошлом сезоне провел 40 поединков за Ювентус, в которых пропустил 39 голов и сохранил ворота на замке в 15 матчах.

Манчестер Сити раздавил Вест Хэм на выезде – Холанд дебютировал в АПЛ разрывом на грани покера, но уже требует большего