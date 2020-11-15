Лідер туринців вилетів на 20 днів через травму підколінного сухожилля, повідомляє Gazzetta dello Sport.

К'єлліні не допоможе Ювентусу у матчі проти Динамо

Бонуччі вже покинув табір збірної Італії та продовжить відновлення у Турині. Ювентус буде обходитися без захисника у кількох матчах після міжнародної паузи. Серед них – поєдинки з Ференцварошем (24 листопада) і Динамо (2 грудня) у Лізі чемпіонів.

Додамо, що Бонуччі провів 9 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою