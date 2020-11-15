Ювентус втратив Бонуччі на матчі проти Ференцвароша і Динамо
13:57 - Читать на русском
Центрбек Леонардо Бонуччі не зможе допомогти Ювентусу у найближчих матчах.
Лідер туринців вилетів на 20 днів через травму підколінного сухожилля, повідомляє Gazzetta dello Sport.
К'єлліні не допоможе Ювентусу у матчі проти Динамо
Бонуччі вже покинув табір збірної Італії та продовжить відновлення у Турині. Ювентус буде обходитися без захисника у кількох матчах після міжнародної паузи. Серед них – поєдинки з Ференцварошем (24 листопада) і Динамо (2 грудня) у Лізі чемпіонів.
Додамо, що Бонуччі провів 9 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом.
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