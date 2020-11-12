Джорджо К'єлліні страждає від пошкодження підколінного сухожилля і ризикує пропустити близько місяця, повідомляє Goal.

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Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що 36-річний італієць перебуває у лазареті, але не оголосив терімни відновлення. Якщо довіритись прогнозу Goal, то Джорджо не зіграє проти Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів 2 грудня.

У нинішньому сезоні Серії А К'єлліні провів лише два матчі.

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