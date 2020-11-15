Лидер туринцев вылетел на 20 дней из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Gazzetta dello Sport.

Кьеллини не поможет Ювентусу в матче против Динамо

Бонуччи уже покинул расположение сборной Италии и продолжит восстановление в Турине. Ювентус будет обходиться без защитника в нескольких матчах после международной паузы. Среди них – поединки с Ференцварошем (24 ноября) и Динамо (2 декабря) в Лиге чемпионов.

Добавим, что Бонуччи провел 9 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом.

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