Ювентус потерял Бонуччи на матчи против Ференцвароша и Динамо
13:57 - Читати українською
Центрбек Леонардо Бонуччи не сможет помочь Ювентусу в ближайших матчах.
Лидер туринцев вылетел на 20 дней из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Gazzetta dello Sport.
Кьеллини не поможет Ювентусу в матче против Динамо
Бонуччи уже покинул расположение сборной Италии и продолжит восстановление в Турине. Ювентус будет обходиться без защитника в нескольких матчах после международной паузы. Среди них – поединки с Ференцварошем (24 ноября) и Динамо (2 декабря) в Лиге чемпионов.
Добавим, что Бонуччи провел 9 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом.
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