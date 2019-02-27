Лукаку може опинитися в Ювентусі, – The Sun

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в Серії А.

Бельгійський нападник "червоних дияволів" Ромелу Лукаку може опинитися в Турині. Про це повідомило джерело у манкуніанському клубі.

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За словами чоловіка, який вирішив не афішувати себе, якщо Ромелу покине Манчестер Юнайтед, то хотів би продовжити кар'єру в Ювентусі. Бельгієць є прихильником Кріштіану Роналду та хоче грати пліч-о-пліч з португальцем. Очікується, що літнє трансферне вікно стане дуже напруженим і, можливо, визначальним для Лукаку.

Раніше повідомлялось, що туринський клуб розглядає можливість придбання бельгійського форварда Манчестер Юнайтед.

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