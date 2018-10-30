Ювентус включился в борьбу с английскими грандами за Ндомбеле

Полузащитник Лиона Танге Ндомбеле может перейти в Ювентус. На игрока охотятся также топ-клубы АПЛ.

Ювентус начал борьбу за полузащитника Лиона Танге Ндомбеле, сообщает Calciomercato.

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На француза охотится несколько европейских грандов, в частности оба манчестерских клуба, Челси и Тоттенхэм.

Для Юве он является запасным вариантом, поскольку туринцы больше нацелены на хавбека ПСЖ Адриена Рабьо, который может достаться "зебрам" бесплатно в статусе свободного агента.

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