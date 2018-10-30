toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Ювентус включился в борьбу с английскими грандами за Ндомбеле

29 октября 12:52 107 Читати українською
Ювентус включился в борьбу с английскими грандами за Ндомбеле
Танге Ндомбеле / ФК Лион

Полузащитник Лиона Танге Ндомбеле может перейти в Ювентус. На игрока охотятся также топ-клубы АПЛ.

Ювентус начал борьбу за полузащитника Лиона Танге Ндомбеле, сообщает Calciomercato.

Анже – Лион – 1:2 – видео голов и обзор матча

На француза охотится несколько европейских грандов, в частности оба манчестерских клуба, Челси и Тоттенхэм.

Для Юве он является запасным вариантом, поскольку туринцы больше нацелены на хавбека ПСЖ Адриена Рабьо, который может достаться "зебрам" бесплатно в статусе свободного агента.

"Мне нравится стратегия Аньелли в Ювентусе", – неожиданное заявление Моуринью

Теги
Ювентус Ювентус Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
40
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук