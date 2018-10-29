"Мені подобається стратегія Аньєллі в Ювентусі", – несподівана заява Моурінью

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловив компліменти президенту Ювентуса Андреа Аньєллі.

"Перед матчем я сказав містеру Аньєллі: коли я покинув Інтер, ви виграли 7 чемпіонств підряд, і, скоріше за все, виграєте цього сезону 8. Він відповів, що не хоче 8, а хоче 10 поспіль. Думаю, це фантастична відповідь.

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Насправді, окрім 7 Скудетто поспіль вони підписали Кріштіану Роналду, Леонардо Бонуччі, Емре Джана та Жоау Канселу: отже, вони хочуть більше і більше. Вважаю, що вони прагнуть оформити тріплет, і якщо не цього року, їм вдасться це зробити в наступному. Якщо не вийде в наступному, вони прагнутимуть далі.

Якщо коротко, я не збираюсь аналізувати структуру, тому що навіть не знаю її, але мені подобаються критерії та принципи, які вони використовують для планування майбутнього", – цитує Моурінью Джанлука Ді Марціо.

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