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Анже – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Анже – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Анже – Ліон – 1:2 / ФК Ліон

Суперник Шахтаря Ліон у матчі 11 туру Ліги 1 переміг на виїзді Анже. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі 10 туру Ліги 1 Анже вдома приймав Ліон. У 1 таймі захисник господарів Ісмаель Траоре отримав пряму червону картку за грубу гру.

Суперник Шахтаря Ліон на виїзді переміг Анже

У другій половині зустрічі гості відкрили рахунок зусиллями Хуссема Ауара на 63-й хвилині. На 87-й хвилині Мемфіс Депай подвоїв перевагу Олімпіка, але майже одразу Анже відквитав один гол зусиллями Крістіана Лопеса.

Ліон після 11 турів перебуває на 4 сходинці і має 20 очок. Анже 11-й з 12 очками.

Ліга 1: Монако зіграв внічию з Діжоном, Лілль мінімально переміг Кан

Франція. Ліга 1, 11 тур

Анже – Ліон – 1:2

Голи: Лопес, 89 – Ауар, 63, Депай, 89

Вилучення: І. Траоре (Анже), 34

Франція11 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Ліон: Субота 27 жовтня 2018

Анже
Матч завершено
1 : 2
Ліон
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