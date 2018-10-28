Анже – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Суперник Шахтаря Ліон у матчі 11 туру Ліги 1 переміг на виїзді Анже. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі 10 туру Ліги 1 Анже вдома приймав Ліон. У 1 таймі захисник господарів Ісмаель Траоре отримав пряму червону картку за грубу гру.

Суперник Шахтаря Ліон на виїзді переміг Анже

У другій половині зустрічі гості відкрили рахунок зусиллями Хуссема Ауара на 63-й хвилині. На 87-й хвилині Мемфіс Депай подвоїв перевагу Олімпіка, але майже одразу Анже відквитав один гол зусиллями Крістіана Лопеса.

Ліон після 11 турів перебуває на 4 сходинці і має 20 очок. Анже 11-й з 12 очками.

Ліга 1: Монако зіграв внічию з Діжоном, Лілль мінімально переміг Кан

Франція. Ліга 1, 11 тур

Анже – Ліон – 1:2

Голи: Лопес, 89 – Ауар, 63, Депай, 89

Вилучення: І. Траоре (Анже), 34