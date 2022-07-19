Ювентус відпустив етнічного українця в Рієку
Колишній наш співвітчизник Микита Власенко спробує свої сили у чемпіонаті Хорватії.
Захисник Ювентуса Микита Власенко продовжить кар'єру в Рієці, повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.
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Терміни та умови контракту не повідомляють, однак за інформацією журналіста Ніколо Скіри, 21-річний футболіст підписав контракт з "білими" на три сезони – до 2025 року.
Нагадаємо, Власенко – уродженець Донецька, однак ще у ранньому віці емігрував до Швейцарії, де й здобував футбольну освіту. У січні 2019-го перейшов на правах оренди у молодіжну команду Ювентуса, а за півроку туринці викупили його за 1,8 млн євро. Виступав в оренді за швейцарський Сьйон та нідерландський Ексельсіор. Провів два матчі за збірну Швейцарії U-19, а також один – за U-20. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.
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