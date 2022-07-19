Защитник Ювентуса Никита Власенко продолжит карьеру в Риеке, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

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Сроки и условия контракта не сообщаются, однако, по информации журналиста Николо Скиры, 21-летний футболист подписал контракт с "белыми" на три сезона – до 2025 года.

Напомним, Власенко – уроженец Донецка, однако еще в раннем возрасте эмигрировал в Швейцарию, где и получал футбольное образование. В январе 2019 года перешел на правах аренды в молодежную команду Ювентуса, а за полгода был выкуплен туринцами за 1,8 млн евро. Выступал в аренде за швейцарский Сьон и нидерландский Эксельсиор. Провёл два матча за сборную Швейцарии U-19, а также один – за U-20. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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