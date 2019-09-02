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Ювентус відмовився продавати Де Шільйо у ПСЖ

18:59 227 Читать на русском
Ювентус відмовився продавати Де Шільйо у ПСЖ
Маттія Де Шільйо / ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Маттія Де Шільйо залишиться в туринській команді.

ПСЖ не зміг підписати захисника Ювентуса Маттія Де Шільйо. За інформацією журналіста Ромео Агресті, туринці відмовились продавати футболіста.

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Сам Юве наразі завершує перехід захисника Баварії Жерома Боатенга після серйозної травми легенди "зебр" Джорджо К'єлліні, який порвав хрестоподібні зв'язки.

Нагадаємо, цього літа ПСЖ міг втратити свою головну зірку – Неймара, але бразилець, у підсумку, залишився в команді.

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