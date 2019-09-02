Ювентус отказался продавать Де Шильо в ПСЖ

Защитник Ювентуса Маттия Де Шильо останется в туринской команде.

ПСЖ не смог подписать защитника Ювентуса Маттия Де Шильо. По информации журналиста Ромео Агрести, туринцы отказались продавать футболиста.

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Сам Юве пока завершает переход защитника Баварии Жерома Боатенга после серьезной травмы легенды "зебр" Джорджо Кьеллини, который порвал крестообразные связки.

Напомним, этим летом ПСЖ мог потерять свою главную звезду – Неймара, но бразилец, в итоге, остался в команде.

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