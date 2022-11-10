У четвер 14-й тур чемпіонату Італії завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 14-й тур

Верона – Ювентус – 0:1

Гол: Кін, 61

Вилучення: Сандро, 90+2 (Ювентус, червона картка)

Лаціо – Монца – початок матчу о 21:45

Наполі у більшості здолав Емполі і зацементував лідерство на вершині Серії А, Спеція відібрала очки в Удінезе

У першому матчі дня Ювентус у гостях зустрічався з Вероною. Зважаючи на втрату очок конкурентів (Рома напередодні розписала нічию з Сассуоло, а Аталанта сенсаційно поступилась Лечче), "б'янконері" у разі перемоги могли вперше у сезоні застрибнути одразу на третю сходинку (поки свого матчу не зіграв Лаціо).

Першими забити могли господарі вже на 3-й хвилині – м'яч після добивання Сулемана просвистів повз праву стійку. Це був чи не єдиний момент команди у першій половині зустрічі – спробу Сулемана на 44-й хвилині не враховуємо через офсайд. "Стара синьйора" була переконливішою (відсоток володіння м'ячем доходив до 70 на 30), яструбом кружляючи над воротами суперника і створюючи моменти. Однак до реальної небезпеки доходило рідко – лише наприкінці першого тайму Локателлі завдав чудового удару під праву стійку з-за меж штрафного і Монтіпо у стрибку зумів парирувати на кутовий.

По перерві Давідовіч міг відкривати рахунок, але пробив впритирку зі стійкою. Команди почали грати без центра поля, буквально на крилах несучись до воріт суперника. На 61-й хвилині Мойзе Кін в одній з таких атак зумів втікти від захисників і відкрив рахунок у матчі – Монтіпо втиг зачепити круголого після "парашуту" від форварда збірної Італії, але лише підкорегував політ сфери у сітку.

На 75-й хвилині м'яч від ноги Давідовіча влучив у руку Даніло у штрафному Ювентуса. Арбітр гру не зупинив і Павел просто вибив м'яч в аут, аби змусити рефері переглянути VAR. Система відеонагляду чітко вказала на гру рукою, але суддя не змінив свого рішення. Поляка, який ледь стримував свій гнів, від гріха подалі просто замінили.

За сім хвилин до завершення основного часу арбітр реабілітувався, призначивши одинадцятиметровий – Верді намагався пробити по воротах, Бонучі високо підняв ногу і суперник стопою влучив у шипи. Тиск гравців таки змусив рефері дивитись VAR і... пенальті був скасований. Вже у доданий час за фол останньої надії червону картку отримав Алекса Сандро, який на самісінькій лінії завалив суперника, не дозволив йому вийти сам на сам з голкіпером. Удар зі штрафного Верді відверто не вдався.

Перемога принесла Ювентусу 28 очок і підняла на третю сходинку турнірної таблиці Серії А, Верона з 5-ма пунктами остання.

Мілан сенсаційно не зміг обіграти аутсайдера Серії А – Наполі відірвався вже на 8 очок