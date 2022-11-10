В четверг 14-й тур чемпионата Италии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 14-й тур

Верона – Ювентус – 0:1

Гол: Кин, 61

Лацио – Монца – начало матча в 21:45

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В первом матче Ювентус в гостях встречался с Вероной. Учитывая потерю очков конкурентов (Рома накануне расписала ничью с Сассуоло, а Аталанта сенсационно уступила Лечче), "бьянконери" в случае победы могли впервые в сезоне запрыгнуть сразу на третье место (пока своего матча не сыграл Лацио).

Первыми забить могли хозяева уже на 3-й минуте – мяч после добивания Сулемана просвистел мимо правой штанги. Это был едва ли не единственный момент команды в первой половине встречи – попытку Сулемана на 44-й минуте не учитываем из-за офсайда. "Старая синьора" была более убедительной (процент владения мячом доходил до 70 на 30), ястребом кружа над воротами соперника и создавая моменты. Однако до реальной опасности доходило редко – лишь в конце первого тайма Локателли нанес отличный удар под правую стойку из-за пределов штрафной и Монтипо в прыжке сумел парировать на угловой.

После перерыва Давидович мог открывать счет, но пробил вплотную со стойкой. Команды начали играть без центра поля, буквально на крыльях несясь к воротам соперника. На 61-й минуте Мойзе Кин в одной из таких атак сумел уйти от защитников и открыл счет в матче – Монтипо успел задеть круголого после "парашюта" от форварда сборной Италии, но лишь подкорректировал полет сферы в сетку.

На 75-й минуте мяч от ноги Давидовича попал в руку Данило в штрафной Ювентуса. Арбитр игру не остановил и Павел просто выбил мяч в аут, чтобы заставить рефери просмотреть VAR. Система видеонаблюдения четко указала на игру рукой, но судья не изменил своего решения. Поляка, едва сдерживавшего свой гнев, от греха дальше просто заменили.

За семь минут до завершения основного времени арбитр реабилитировался, назначив одиннадцатиметровый – Верди пытался пробить по воротам, Бонуччи высоко поднял ногу и соперник стопой попал в шипы. Давление игроков заставило рефери смотреть VAR и... пенальти был отменен. Уже в добавленное время за фол последней надежды красную карточку получил Алекса Сандро, который на самой линии завалил соперника, не позволил ему выйти один на один с голкипером. Удар со штрафного Верди откровенно не удался.

Победа принесла Ювентусу 28 очков и подняла на третье место турнирной таблицы Серии А, Верона с 5-ю пунктами последняя.

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