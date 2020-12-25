Правий оборонець Далласа привернув увагу одразу двох грандів Серії А – Ювентуса та Роми, повідомляє Sport Mediaset.

Ювентус знайшов несподіване підсилення в Шотландії

"Стара синьйора" нібито готова придбати Рейнольдса в січні, а "вовки" вже пропонували за нього 7,5 млн євро, але не досягли бажаного. Видання зазначає, що Юве має невеликий козир у боротьбі за 19-річного американського діаманта – це співвітчизник Вестон Маккені. Він вже виступає за туринців та є родом із Техаса, де народився і Браян.

Зауважимо, Рейнольдс є вихованцем Далласа. Попри свій юний вік він є основним гравцем американського клубу – 19 матчів та 4 асисти у всіх турнірах в цьому сезоні. Також Браян грає за юнацьку збірну США. Transfermarkt оцінює таланта у 6 млн євро.

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