Правый защитник Далласа привлек внимание сразу двух грандов Серии А – Ювентуса и Ромы, сообщает Sport Mediaset.

Ювентус нашел неожиданное усиление в Шотландии

"Старая синьора" якобы готова приобрести Рейнольдса в январе, а "волки" уже предлагали за него 7,5 млн евро, но не достигли желаемого. Издание отмечает, что Юве имеет небольшой козырь в борьбе за 19-летнего американского бриллианта – это соотечественник Уэстона Маккени. Он уже выступает за туринцев и родом из Техаса, где родился и Брайан.

Заметим, Рейнольдс является воспитанником Далласа. Несмотря на свой юный возраст он является основным игроком американского клуба – 19 матчей и 4 ассиста во всех турнирах в этом сезоне. Также Брайан играет за юношескую сборную США. Transfermarkt оценивает таланта в 6 млн евро.

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