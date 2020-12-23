"Стара синьйора" моніторить виступи французького форварда, стверджує Daily Record.

Еріксен офіційно виставлений на трансфер

Керманич туринців Андреа Пірло прагне підписати ще одного нападника, щоб підвищити конкуренцію для Роналду та Морати. Едуар став одним із претендентів на підсилення лінії нападу. Його конкурентами в очах скаутів Юве є Мемфіс Депай (Ліон), Кшиштоф Пйонтек (Герта), Аркадіуш Мілік (Наполі) та Олів'є Жиру (Челсі).

У нинішньому сезоні Одсон Едуар провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

Леау побив рекорд швидкострільності в Європі – раніше лідерство тримала Іспанія, а в Німеччині двовладдя