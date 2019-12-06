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Ювентус та Мілан претендують на хавбека ПСЖ – футболіст готовий повернутися в Серію А

12:51 588 Читать на русском
Ювентус та Мілан претендують на хавбека ПСЖ – футболіст готовий повернутися в Серію А
Леандро Паредес / RMC

Аргентинський півзахисник Леандро Паредес може покинути ПСЖ всього через рік після переходу у французький клуб.

В команді Томаса Тухеля 25-річний футболіст отримує мало ігрового часу, тож готовий розглянути пропозиції щодо зміни прописки, інформує Calciomercato.

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Головними претендентами на гравця збірної Аргентини є італійські Ювентус та Мілан. Паредес непогано проявив себе в Серії А, виступаючи за Емполі та Рому. Також у його послугах зацікавлені Севілья та Бетіс.

Нагадаємо, паредес перейшов у ПСЖ в січні цього року з російського Зеніта за 40 мільйонів євро. В поточному сезоні він зіграв за парижан 10 матчів у всіх турнірах.

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