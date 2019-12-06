toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Кавані розглядає варіант з переходом в Атлетіко – агент зіркового форварда розповів про переговори з мадридцями

09:17 87 Читать на русском
Кавані розглядає варіант з переходом в Атлетіко – агент зіркового форварда розповів про переговори з мадридцями
Едінсон Кавані / ESPN

Уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані почав переговори щодо переходу в мадридський Атлетіко. Про це повідомив агент футболіста Вальтер Гульємоне.

"Нам дзвонили з Атлетіко з приводу Едінсона Кавані. Він може перейти в цей клуб. Інтерес є, але ми ще не обговорювали цифри. Переговори перебувають на початковій стадії.

"Мені сумно через Кавані", – Тухель висловив співчуття уругвайцю, який став жертвою розкішної гри Ікарді

Атлетіко – великий клуб і хороший варіант для нього. Едінсону подобається Атлетіко з багатьох причин – велич клубу, рівень чемпіонату Іспанії, можливість грати в Лізі чемпіонів, мова", – цитує Гульємоне AS.

Нагадаємо, що контракт 32-річного Кавані з ПСЖ закінчується влітку наступного року. Не виключено, що "матрацники" за невелику суму спробують придбати Кавані вже у січні.

Кавані отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі, – журналіст

Футболіст втратив місце в основі французького клубу після приходу в команду Мауро Ікарді. В поточному сезоні Кавані зіграв за ПСЖ 10 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

blog_ava
Ібрагімовіч відверто висловився про VAR
00:59
1109
Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук