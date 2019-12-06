Кавані розглядає варіант з переходом в Атлетіко – агент зіркового форварда розповів про переговори з мадридцями

Уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані почав переговори щодо переходу в мадридський Атлетіко. Про це повідомив агент футболіста Вальтер Гульємоне.

"Нам дзвонили з Атлетіко з приводу Едінсона Кавані. Він може перейти в цей клуб. Інтерес є, але ми ще не обговорювали цифри. Переговори перебувають на початковій стадії.

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Атлетіко – великий клуб і хороший варіант для нього. Едінсону подобається Атлетіко з багатьох причин – велич клубу, рівень чемпіонату Іспанії, можливість грати в Лізі чемпіонів, мова", – цитує Гульємоне AS.

Нагадаємо, що контракт 32-річного Кавані з ПСЖ закінчується влітку наступного року. Не виключено, що "матрацники" за невелику суму спробують придбати Кавані вже у січні.

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Футболіст втратив місце в основі французького клубу після приходу в команду Мауро Ікарді. В поточному сезоні Кавані зіграв за ПСЖ 10 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.