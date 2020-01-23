Ювентус та Мілан готують гучний обмін півзахисниками, – Sky Sport

Італійські гранди, Мілан та Ювентус, готуються сколихнути трансферний ринок.

Наразі клуби обговорють можливість обміну півзахисників Лукаса Пакета на Федеріко Бернардескі, стверджує Sky Sport.

Баварія може підписати Дугласа Косту – лідери мюнхенців підтримали ідею повернення екс-"гірника"

Гравці у поточному сезону не отримують достатньо ігрової практики. Італієць лише 14 разів виходив на поле у матчах Серії А, у бразильця така ж кількість матчів. Обоє не відзначалися результативними діями.

Також італійська преса повідомляє, що Пакета після сьогоднішнього тренування Мілана попросив головного тренера Стефано Піолі не включати його у заявку на матч 21-го туру чемпіонату Італії проти Брешії.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?