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Ювентус та Мілан готують гучний обмін півзахисниками, – Sky Sport

21:38 1129 Читать на русском
Ювентус та Мілан готують гучний обмін півзахисниками, – Sky Sport
Федеріко Бернардескі / фото з відкритих джерел

Італійські гранди, Мілан та Ювентус, готуються сколихнути трансферний ринок.

Наразі клуби обговорють можливість обміну півзахисників Лукаса Пакета на Федеріко Бернардескі, стверджує Sky Sport.

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Гравці у поточному сезону не отримують достатньо ігрової практики. Італієць лише 14 разів виходив на поле у матчах Серії А, у бразильця така ж кількість матчів. Обоє не відзначалися результативними діями.

Також італійська преса повідомляє, що Пакета після сьогоднішнього тренування Мілана попросив головного тренера Стефано Піолі не включати його у заявку на матч 21-го туру чемпіонату Італії проти Брешії.

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