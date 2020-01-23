Ювентус и Милан готовят громкий обмен полузащитниками, – Sky Sport

Итальянские гранды Милан и Ювентус, готовятся всколыхнуть трансферный рынок.

Сейчас клубы обсуждают возможность обмена полузащитников Лукаса Пакета на Федерико Бернардески, утверждает Sky Sport.

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Игроки в текущем сезоне не получают достаточно игровой практики. Итальянец лишь 14 раз выходил на поле в матчах Серии А, у бразильца такое же количество матчей. Оба не отличались результативными действиями.

Также итальянская пресса сообщает, что Пакета после сегодняшней тренировки Милана попросил главного тренера Стефано Пиоли не включать его в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против Брешии.

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