Ювентус склав зірковий шорт-лист з потенційних трансферів на 2020 рік

Туринський клуб має намір здійснити гучний трансфер наступного року.

У списку "Старої синьйори" перебувають форварди ПСЖ Кілан Мбаппе та Неймар, а також хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Туринці не планують розкидатись грошима одразу на трьох зірок, але хочуть здійснити одне топ-підписання під час літнього трансферного вікна.

Саме перехід хавбека МЮ виглядає найімовірнішим з цього списку, адже Погба вже захищав кольори чинного чемпіона Італії у 2012-2016 роках.

Після 8-ми турів Серії А Ювентус лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Інтера на один бал.

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