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Ювентус склав зірковий шорт-лист з потенційних трансферів на 2020 рік

06:30 202 Читать на русском
Ювентус склав зірковий шорт-лист з потенційних трансферів на 2020 рік
Поль Погба та Неймар / Фото Metro

Туринський клуб має намір здійснити гучний трансфер наступного року.

У списку "Старої синьйори" перебувають форварди ПСЖ Кілан Мбаппе та Неймар, а також хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Туринці не планують розкидатись грошима одразу на трьох зірок, але хочуть здійснити одне топ-підписання під час літнього трансферного вікна.

Саме перехід хавбека МЮ виглядає найімовірнішим з цього списку, адже Погба вже захищав кольори чинного чемпіона Італії у 2012-2016 роках.

Після 8-ми турів Серії А Ювентус лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Інтера на один бал.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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