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Рівалдо дав пораду Мбаппе, як досягти рівня Мессі та Роналду

21:12 393 Читать на русском
Рівалдо дав пораду Мбаппе, як досягти рівня Мессі та Роналду
Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі / Фото Marca

Форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе потрібно змінювати місце роботи – так вважає володар "Золотого м'яча-1999".

"При всій повазі до ПСЖ вважаю, що Мбаппе в майбутньому повинен перейти в іспанський або англійський клуб, щоб заявити про себе як про спадкоємця Мессі або Роналду.

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Найкращі гравці повинні грати в найкращих лігах", – цитує Рівалдо Goal.

Нагадаємо, Мбаппе приєднався до ПСЖ влітку 2017-го. Вже через рік 20-річний нападник став найкращим молодим гравцем чемпіонату світу-2018 у складі збірної Франції, яка тріумфувала на турнірі.

В поточному сезоні Ліги 1 Кіліан провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Рівалдо
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