Ювентус составил звездный шорт-лист из потенциальных трансферов на 2020 год

Туринский клуб намерен осуществить громкий трансфер в следующем году.
В списке "Старой синьоры" находятся форварды ПСЖ Килани Мбаппе и Неймар, а также хавбек Манчестер Юнайтед Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Туринцы не планируют разбрасываться деньгами сразу на трех звезд, но хотят осуществить одно топ-подписание во время летнего трансферного окна.
Именно переход хавбека МЮ выглядит наиболее вероятным из этого списка, ведь Погба уже защищал цвета действующего чемпиона Италии в 2012-2016 годах.
После 8-ми туров Серии А Ювентус лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Интера на один балл.
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