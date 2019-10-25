Ювентус составил звездный шорт-лист из потенциальных трансферов на 2020 год

Туринский клуб намерен осуществить громкий трансфер в следующем году.

В списке "Старой синьоры" находятся форварды ПСЖ Килани Мбаппе и Неймар, а также хавбек Манчестер Юнайтед Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Туринцы не планируют разбрасываться деньгами сразу на трех звезд, но хотят осуществить одно топ-подписание во время летнего трансферного окна.

Именно переход хавбека МЮ выглядит наиболее вероятным из этого списка, ведь Погба уже защищал цвета действующего чемпиона Италии в 2012-2016 годах.

После 8-ми туров Серии А Ювентус лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Интера на один балл.

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