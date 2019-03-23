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Погба хоче грати за Реал, – Marca

19:15 140 Читать на русском
Погба хоче грати за Реал, – Marca
Поль Погба / BBC Sport

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має бажання перейти в Реал.

Поль Погба та Міно Райола шукають варіанти французу для продовження кар'єри. За інформацією Marca, хавбек вважає для себе ідеальним варіантом перехід у мадридський Реал.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Після повернення Зінедіна Зідана "бланкос" планують масову перебудову та створення третього покоління "галактікос".

Попри відставку Жозе Моурінью футболіст не планує далі виступати в складі Манчестер Юнайтед, хоча встиг похвалити тимчасового наставника Уле Гуннара Сульшера.

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