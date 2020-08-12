Ювентус розпочне новий сезон без Де Лігта – операція вибила зіркового центрбека на тривалий термін

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт наважився на операцію, щоб вирішити свої проблеми з плечем.

Нідерландець успішно переніс хірургічне втручання сьогодні (12 серпня) вранці, інформує офіційний сайт Ювентуса.

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Плече турбувало Де Лігта ще з листопада, однак було ухвалене рішення дограти поточний сезон на уколах. Ювентус завершив свої виступи у всіх турнірах, і 21-річний гравець відразу ліг під ніж. Очікується, що термін відновлення триватиме близько 3 місяців. Нова кампанія стартує вже у вересні, тому Ювентусу слід готуватися до відсутності нідерландця упродовж першої частини сезону.

Нагадаємо, минулого літа туринці заплатили Аяксу за Де Лігта 85 млн євро. У дебютному сезоні захисник провів 39 матчів, в яких відзначився 4 голами та одним асистом.

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