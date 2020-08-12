Ювентус начнет новый сезон без Де Лигта – операция выбила звездного центрбека на длительный срок

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт согласился на операцию, чтобы решить свои проблемы с плечом.

Голландец успешно перенес хирургическое вмешательство сегодня (12 августа) утром, информирует официальный сайт Ювентуса.

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Плечо беспокоило Де Лигта еще с ноября, однако было принято решение доиграть текущий сезон на уколах. Ювентус завершил свои выступления во всех турнирах, и 21-летний игрок сразу лег под нож. Ожидается, что срок восстановления займет около 3 месяцев. Новая кампания стартует уже в сентябре, поэтому Ювентусу следует готовиться к отсутствию нидерландца на протяжении первой части сезона.

Напомним, прошлым летом туринцы заплатили Аяксу за Де Лигта 85 млн евро. В дебютном сезоне защитник провел 39 матчей, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

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