Салернітана зазнала нищівної домашньої поразки від Ювентуса (0:3), дозволивши туринцям зупинити чорну смугу в сезоні. Звіт про матч 21-го туру Серії А читайте на "Футбол 24".

Програму 21-го туру закривав матч у Салерно, де Салернітана приймала Ювентус. Туринцям було необхідно перемагати за будь-яку ціну, адже в останніх трьох турах вони набрали всього одне очко, зганьбившись з Наполі та Монцою. Команда йшла тринадцятою й ризикувала звалитись ще нижче.

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Салернітана зарекомендувала себе грозою авторитетів, однак цього разу в небі над Стадіо Арекі було тихо й сумно. Юве влаштував спокійний розгром. Вже на 25-й хвилині Кавілья, орендований у "б'янконері", збив Міретті у власному штрафному, а рефері призначив пенальті – його реалізував Влаховіч. 0:1.

На 45-й хвилині Душан оформив асист, хоча намагався пробити сам. При спробі вистрілити з лету м'яч неоковирно зрізався на лівий край карного майданчика, звідки завдав удару Костіч – 0:2!

Ну а всього за хвилину по перерві серб оформив дубль, прийнявши розрізну передачу від Фаджіолі й класно бахнувши у дальній кут. 3:0! До речі, Кавілья був винен і в цьому голі, не зумівши перехопити пас на Фаджіолі (а той, своєю чергою, замінив Міретті).

Після цього туринці створили ще кілька моментів. Зокрема, Ді Марія влучив у поперечку. Втім, забити ще один м'яч "Старій синьйорі" не вдалося – як і господарям. Ювентус набрав 26 очок і піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці, а Салернітана з 21 заліковим балом залишилась шістнадцятою.

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