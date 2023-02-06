В рамках 21-го туру Серії А заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 21-й тур

Верона – Лаціо – 1:1

Голи: Нгонж, 51 – Педро, 45

Монца – Ювентус – початок о 21:45

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Лаціо розділив очки з Вероною. Римські "орли" дещо повторили історію з провального матчу проти Салернітани, знову "забувши" вийти на другий тайм. Перший теж був далеким від ідеалу, але Педро на 45-й хвилині зміг вивести Лаціо вперед. Втім, вже за п'ять хвилин після старту другого Верона зрівняла рахунок зусиллями Нгонжа.

Надалі гості тримали м'яч 68% часу, однак підопічні Мауріціо Саррі завдали всього два неточних удари проти восьми у господарів. За такого розвитку подій підсумкова результативна нічия виглядає успіхом для Лаціо – римляни залишились у топ-4 й відірвались від Аталанти на одне очко. Верона йде у чотирьох балах від зони вильоту.

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