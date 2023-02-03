Зовсім скоро Поль Погба може бути змушений шукати новий клуб. Боси "Старої синьйори" роздумують над достроковим припиненням співпраці з французом.

Керівництво Ювентуса має намір позбутися французького хавбека Поля Погба. Одним з найімовірніших варіантів є достроковий розрив контракту, але також не виключається продаж футболіста, повідомляє Daily Mail.

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Рішення босів "Старої синьйори" підтримають і фанати клубу. Зокрема, вони звинувачують француза в тому, що він віддає перевагу соцмережам, а не футболу. Також масла у вогонь додає той факт, що Погба не зробив операцію до чемпіонату світу, щоб зіграти на ньому, а ліг під ніж лише після Мундіалю.

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус влітку 2022 року, але досі не провів на полі жодної хвилини. Розчароване керівництво клубу не збирається платити понад 10 мільйонів євро на рік хавбеку, який лише підтримує команду біля екрана телевізора.

Тим паче у туринців великі фінансові проблеми та втрата 15 очок за фінансові махінації. Вже лунають чутки, що підписати Погба готові клуби МЛС, хоча сам футболіст навряд чи захоче вирушати за океан.

Роман Терета