Перед кубковим матчем із Міланом наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні заявляв про те, що з трьох турнірів, у яких бере участь "богиня", найбільш реальні шанси на перемогу – тільки в Кубку Італії. Також тренер скаржився на те, що італійські судді не призначають пенальті на користь його команди вже понад рік. Що ж, на Сан-Сіро Гасперіні отримав і пенальті, і прохід до наступного раунду турніру. У той час як Стефано Піолі розбавив склад Мілана, Гасп випустив на поле чисту основу.

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Різницю на полі в цей вечір зробив Тен Копмейнерс, якого тренер Аталанти останнім часом все частіше використовує в лінії нападу. Нідерландець забив єдиний м'яч у виїзній зустрічі з Ромою в чемпіонаті, і тепер відзначився дублем у Кубку. Варто було Мілану відкрити рахунок на 45-й хвилині (Леау відзначився у швидкій атаці після "стіночки" з Тео Ернандесом), як Копмейнерс у дотик замкнув простріл Хольма з правого флангу.

Пенальті у ворота Мілана на початку другого тайму став ключовим епізодом матчу. Володар паспорта країни-терориста у складі "богині" підставився під Хіменеса і заробив 11-метровий – Тен розвів м'яч і Меньяна по різних кутах.

У півфіналі Кубка Аталанта зустрінеться з Фіорентиною. Наступна стадія турніру складатиметься вже з двох матчів.

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