Ювентус приймає Рому в 21 турі Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Ювентус – Рома стартував о 19:00 за Києвом. Гру транслює телеканал "Футбол 2". Команди посідають третє та четверте місця відповідно – підопічні Паулу Фонсеки випереджають туринців на 1 пункт, але провели на гру більше.

Цікаво, що Юве не може обіграти Рому вже у двох матчах поспіль. Останній тур чемпіонату 2019/20 у Турині завершився перемогою "джалороссі" з рахунком 3:1, а в поєдинку першого кола на Стадіо Олімпіко команди розійшлися миром – 2:2. У "вовків" дубль оформив Жордан Верету, а за туринців двічі забив Роналду.

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Ювентус – Рома: стартові склади

Ювентус: Щенсни – Даніло, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро – Рабйо, Артур – Маккені, К'єза – Роналду, Мората.

Рома: Пау Лопес – Манчіні, Ібаньєс, Кумбулла – Карсдорп, Верету, Крістанте, Вільяр, Спінаццола – Мхітарян, Майораль.