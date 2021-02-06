Ювентус принимает Рому в 21 туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ювентус – Рома стартовал в 19:00 по Киеву. Игру транслирует телеканал "Футбол 2". Команды занимают третье и четвертое места соответственно – подопечные Паулу Фонсеки опережают туринцев на 1 пункт, но провели на игру больше.

Интересно, что Юве не может обыграть Рому уже в двух матчах подряд. Последний тур чемпионата 2019/20 в Турине завершился победой "джалоросси" со счетом 3:1, а в поединке первого круга на Стадио Олимпико команды разошлись миром – 2:2. У "волков" дубль оформил Жордан Верету, а за туринцев дважды забил Роналду.

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Ювентус – Рома: стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Рабьо, Артур – Маккени, Кьеза – Роналду, Мората.

Рома: Пау Лопес – Манчини, Ибаньес, Кумбулла – Карсдорп, Верету, Кристанте, Вильяр, Спинаццола – Мхитарян, Майораль.