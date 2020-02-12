Ювентус продовжить контракт із 35-річним ветераном

В таборі Ювентуса не хочуть втрачати Джорджо К'єлліні.

Керівництво туринського клубу має намір запропонувати Джорджо К'єлліні новий контракт, повідомляє Calciomercato.

К'єлліні повернувся до заявки Ювентуса в Лізі чемпіонів

Угода буде діяти один рік. Чинний контракт 35-річного захисника зі "Старою Синьйорою" розрахований до завершення нинішнього сезону. Нагадаємо, через важку травму Джорджо провів лише один матч у поточному сезоні Серії А, в якому зумів відзначитись голом.

Після 23-х турів чемпіонату Італії Ювентус розташувався на 2-й сходинці, поступаючись Інтеру лише за додатковими показниками.

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