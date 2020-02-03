К'єлліні повернувся до заявки Ювентуса в Лізі чемпіонів

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зможе допомогти "Старій синьйорі" в майбутніх матчах Ліги чемпіонів.

Мауріціо Саррі обрав 22 гравців, які потрапили до заявки Ювентуса на матчі весінньої частини Ліги чемпіонів, повідомляє Football-Italia.

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Воротарі: Войцех Щенсни, Карло Пінсольо, Джанлуїджі Буффон.

Захисники: Маттія Де Шильйо, Джорджіо К'єлліні, Маттейс Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Леонардо Бонуччі, Даніеле Ругані.

Півзахисники: Міралем П'яніч, Самі Хедіра, Аарон Ремзі, Блез Матюйді, Хуан Куадрадо, Адрієн Рабйо, Родріго Бентанкур, Федеріко Бернардескі.

Нападники: Кріштіану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Ігуаїн.

Зазначимо, що до заявки повернувся Джорджо К'єлліні, який був травмованим ще з серпня. Досвідчений італієць замінив у складі Мері Деміраля.

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